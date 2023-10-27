رئيس جامعة الأزهر يفتتح المؤتمر الدولي الرابع لقسم طب العظام بأسيوط

أعرب الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن سعادته بالمحافل العلمية التي تتنافس فيها كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس من خلال عقد وتنظيم المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وكذا حصول الجامعة على مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية آخرها تقدم أساتذة الجامعة في تصنيف ستانفورد، واختيار أعضاء هيئة التدريس ضمن أكثر العلماء تأثيرًا على مستوى العالم؛ تقديرًا لأبحاثهم العلمية، مشيدًا بإسهامات أساتذة الجامعة في رفع تصنيفها محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

ونقل رئيس الجامعة خلال افتتاحه لفعاليات المؤتمر الدولي الرابع لقسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط والذي عقد بالغردقة، تحيات فضيلة الإمام الأكبر ورجائه الصادق للمؤتمر بالتوفيق والنجاح، وأن يخرج بتوصيات مفيدة.

رئيس الجامعة

وأوضح رئيس الجامعة أن الاهتمام بالعلم أمر محمود تتفاخر به الدول، وأن المؤسسات ترتقي بأفرادها، وقد رأينا مجتمعات كثيرة تعرف بعلمائها.



وشدد على أهمية تحقيق نتائج علمية حقيقية لهذه المؤتمرات العلمية خاصة في المجالات الطبية، مشيرًا إلى أن التأليف المتعاقب يستوجب علينا البدء من حيث انتهى الآخرون، وأن أمتنا تعتز بكبار علمائها القدامى الذين تميزوا في الطب كابن سينا ويجب علينا مواصلة مسيرتهم العلمية.



جاء ذلك بحضور الأستاذ كمال سليمان، نائبا عن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، والدكتور هاني الموافي، رئيس الجمعية المصرية لجراحة العظام، والدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية طب بنين الأزهر بأسيوط، والدكتور إبراهيم أبو عميرة، رئيس قسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط رئيس المؤتمر الدولي الرابع.