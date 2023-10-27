صلاة الجمعة من مسجد الصديق في نويبع والخطبة عن سيناء (بث مباشر)

تقدم "بوابة الوفد" بثًا مباشرًا لمتابعيها لنقل شعائر صلاة وخطبة الجمعة من مسجد الصديق بنويبع في محافظة جنوب سيناء، نقلًا عن القناة الأولى المصرية.

ووجهت وزارة الأوقاف أئمة المساجد بأداء خطبة الجمعة 27 أكتوبر، تحت عنوان "سيناء المباركة.. المكان والمكانة".

شددت الوزارة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة نصًا، أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

سقوط مقذوف في مدينة نويبع:

أفاد مصدران أمنيان مصريان بسقوط مقذوف في مدينة نويبع على البحر الأحمر، ولا تزال السلطات تجمع المزيد من المعلومات، وفقًا لما ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وكان سقط صاروخ على طابا ما أسفر عن إصابة 5 أفراد، بينما أفادت مصدر سيادي أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها، ومصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب.