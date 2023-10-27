محمد صلاح يحقق إنجازًا جديدًا بعد هز شباك تولوز الفرنسي

أضاف النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إنجازًا تاريخيًا جديدًا يضاف لسجله الكروي، بعد هدفه في شباك تولوز الفرنسي، أمس الخميس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، التي انتهت بفوز الريدز 5-1.

وحل محمد صلاح بديلًا في الدقيقة 70، وسجل هدف ليفربول الخامس، في مباراة شهدت ارتداءه شارة القيادة.

وسجل محمد صلاح 43 هدفًا لنادي ليفربول في المسابقات الأوروبية، كأكثر لاعب يسجل لنادٍ إنجليزي على مر التاريخ.

وتخطى محمد صلاح الرقم السابق المسجل باسم أسطورة آرسنال تيري هنري برصيد 42 هدفًا.