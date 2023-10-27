الأونروا: تأخير الاستجابة الإنسانية في غزة يزيد رقعة الحرب

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” إننا نشعر بالقلق بشأن القصف الإسرائيلي على النازحين بغزة، ويجب حماية المدنيين في غزة ومراعاة حقوقهم، و تأخير الاستجابة الإنسانية في غزة يزيد رقعة الحرب”.

حماية المدنيين والمستشفيات في قطاع غزة

وأضاف “لازاريني” خلال تصريحات نقلتها عنه قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الجمعة، أنه يجب حماية المدنيين والمستشفيات في قطاع غزة.

وتابع: “هناك حوالي 57 من زملائه بالوكالة قتلوا في غزة، ويجب تأمين دخول الوقود إلى قطاع غزة، فضلا عىل ضرورة تطبيق القانون الإنساني ومبادئ المساواة بغزة"، مؤكدا أنه لا يمكن غض الطرف عن الكارثة الإنسانية في القطاع.

قوافلنا تتعرض للقصف الإسرائيلي

وأوضح المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، أنه يصعب الوصول لبعض المناطق نتيجة القصف المستمر، مضيفا: “قوافلنا تتعرض للقصف الإسرائيلي بشكل متواصل”، وشعب غزة يستحق التضامن معه في معاناته.