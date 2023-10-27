عالم أزهري يوضح مكانة جبل الطور (شاهد)

كشف الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أهمية ومكانة سيناء، موضحًا أن الله ذكر سيناء في القرآن الكريم في أكثر من 43 موضع.

الله أقسم بسيناء في القرآن الكريم

وأكد "النجار" خلال حواره مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم الجمعة، أن الله عز وجل أقسم بسيناء صراحة في القرآن الكريم، حيث قال تعالى: “وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيۡتُونِ .. وَطُورِ سِينِينَ .. وَهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ٱلۡأَمِينِ”، موضحًا أن الطور المقصود به هنا الجبل الذي يقع في سيناء.

ونوه إلى أن الله عز وجل أمر سيدنا أن يخلع نعليه على جبل الطور، دليل قوي على قدسية المكان وأهميته.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح أن بعض الدول التي قامت بالتطبيع مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بررت أن هؤلاء ينتمون إلى يهودا، وكل هذه إدعاءات لتمرير عملية التطبيع.

وأكمل: القرآن الكريم بين شخصية حيث وصفهم الله بأبشع الصفات، موضحًا أن اليهود لم يكتفوا بقتل الأنبياء والرسل بغير حق، بل تعدوا على الذات الألهية.