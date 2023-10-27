جهود الدولة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة (شاهد)

قال الكاتب الصحفي علي حسن، إن الدولة المصرية نجحت في 5 جولات سابقة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في رأب الصدع وتحقيق هدنة في وقت فشل فيه الكثير من دول العالم التي سعت إلى التدخل من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد “حسن” خلال حواره مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم الجمعة، أن قادة العديد من الدول تسابقوا إلى زيارة مصر ولقاء الرئيس السيسي لبحث جهود التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين فضلا عن العشرات الاتصالات الهاتفية المتواصلة من جانب من قادة ورؤساء وملوك ووزراء دول خارجية دول العالم المختلفة الذين يتطلعون إلى إيجاد حل لهذا الصراع وعدم تزايد حدته ويتحول الأمر إلى حرب إقليمية.

الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية

وأشار أنه منذ الوهلة الأولى للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، توجهت أعين سائر دول العالم والمنظمات الدولية صوب مصر لما للرئيس عبدالفتاح السيسي من دور قيادي كبير مشهود وملموس في المنطقة من حكمة واحترافية في إدارة مثل هذه الأزمات.

قمة القاهرة





وتابع أن مصر لم تدخر وسعا، حتى إن الرئيس السيسي دعا إلى عقد قمة القاهرة وخلال 48 ساعة كانت هناك موافقة من 43 دولة كانت مشاركة في القمة على ضرورة ادخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أكد على مرأى ومسمع دول العالم أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية ولا تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

