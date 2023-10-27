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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بعد أحداث نويبع...

وزير الأوقاف: خطبة الجمعة اليوم من نويبع وحديث مهم عن سيناء

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن خطبة الجمعة اليوم من مسجد الصديق بمدينة نويبع، وويوافق اليوم الجمعة أول أيام العمل بتطبيق التوقيت الشتوي بعد وقف العمل به منذ 7 أعوام.

حيث أعلن مجلس الوزراء في بيان سابق له تغيير التوقيت الصيفي في آخر جمعة من شهر أبريل الماضي.

 

وتابع وزير الأوقاف خلال منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “خطبة الجمعة اليوم بإذن الله تعالى من مسجد الصديق بمدينة نويبع وحديث مهم عن سيناء نسأل الله عز وجل التوفيق ونسألكم الدعاء”.  

 

كما يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، مسجد الصديق بمدينة نويبع، بمناسبة احتفالات جنوب سيناء بالذكرى ال50 لنصر أكتوبر المجيد.

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