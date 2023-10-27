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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عاجل.. سقوط مقذوف في مدينة نويبع على البحر الأحمر

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

أفاد مصدران أمنيان مصريان بسقوط مقذوف في مدينة نويبع على البحر الأحمر، ولا تزال السلطات تجمع المزيد من المعلومات، وفقًا لما ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

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وصول لجنة تحقيق لموقع سقوط صاروخ طابا

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إعلامي يكشف: صاروخ طابا ملامحه واضحة بشكل كبير

  وكان سقط صاروخ على طابا ما أسفر عن إصابة 5 أفراد، بينما أفادت مصدر سيادي أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها، ومصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب.

 وأفادت مصادر لـ“القاهرة الإخبارية” من داخل مستشفى طابا المركزي، بأنه تم خروج خمسة مصابين بعد تلقيهم العلاج، واستقرار الحالة الطبية للمصاب السادس.

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