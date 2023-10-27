عاجل.. سقوط مقذوف في مدينة نويبع على البحر الأحمر

أفاد مصدران أمنيان مصريان بسقوط مقذوف في مدينة نويبع على البحر الأحمر، ولا تزال السلطات تجمع المزيد من المعلومات، وفقًا لما ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وكان سقط صاروخ على طابا ما أسفر عن إصابة 5 أفراد، بينما أفادت مصدر سيادي أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها، ومصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب.

وأفادت مصادر لـ“القاهرة الإخبارية” من داخل مستشفى طابا المركزي، بأنه تم خروج خمسة مصابين بعد تلقيهم العلاج، واستقرار الحالة الطبية للمصاب السادس.