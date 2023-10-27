تباشر الجهات المختصة بالجيزة التحقيق مع المتهم بانتحال صفة المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض علي عاطل في العقد الرابع من عمره متهم بإنشاء صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ينتحل بها صفة المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية حال تواجده داخل كمباوند شهير بمدينة 6 أكتوبر.

ورصدت المتابعات الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ينتحل بها صفة المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن تحديد المتهم وتبين أنه يدعي "بلال ع" في العقد الرابع من عمره وتم استهدافه حال تواجده داخل كمباوند شهير بمدينة 6 أكتوبر وأمكن ضبطه وبحوزته "مبلغ مالي، بطاقة دفع إلكتروني، هاتف محمول".

بمواجهته أقر بقيامه بإنشاء الصفحة المشار إليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

تفاصيل مقتل شخص في مشاجرة بالإسكندرية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، طرفى مشاجرة نتج عنها وفاة أحدهم.

تبلغ لقسم شرطة باب شرقى بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث مشاجرة بدائرة القسم نتج عنها وفاة أحد الأشخاص إثر إصابته بجرح طعنى.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (عاملان) ، طرف ثانى (عاطل – له معلومات جنائية) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، وذلك لخلافات الجيرة بينهم تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهم البعض وقام العاطل بالتعدى على أحد العاملين بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرفين، وأرشد المذكور عن السلاح الأبيض المستخدم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سيدة تدعي دهس سيارة شرطة لابنتها في الساحل.. والداخلية توضح التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" تضمن ادعاء ربة منزل بقيام قائد سيارة تابعة لإحدى الجهات الشرطية بالإصطدام بنجلتها بالقاهرة وإحداث إصابتها.

رصدت المتابعات الأمنية ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن منشور تضمن ادعاء (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة) بقيام قائد سيارة تابعة لإحدى الجهات الشرطية بالاصطدام بنجلتها (طالبة) حال عبورها محور كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة الساحل.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2/10/202 تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بإصابة الفتاة المذكورة بكسور وكدمات إثر إصطدام سيارة مجهولة بها حال عبورها الطريق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارة المُشار إليها وقائدها وتبين أنها سيارة تابعة " لإحدى الجهات وغير تابعة لوزارة الداخلية " وأن قائدها يعمل بذات الجهة "يحمل تراخيص سارية" ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة والهرب خشية المسائلة القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .

