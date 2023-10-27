اليوم: انقطاع المياه بقرى مركز جرجا بسوهاج حتى فجر السبت للقيام بأعمال الإحلال والتجديد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن انقطاع المياه عن نجع أبو زوينة وبنى عيش ونجع الترعة ونجع موسى ونجع الحوفة ونجع الجديان والعوامر قبلى والعوامر بحرى وعليو وفواز وبذيذ والكوامل قبلى.

وتصل للدور الأول فقط ببندار الشرقية والمساعيد وأولاد بهيج وبندار الرملية والبربا والبياضى والقرية ونجع حائط المساعيد وبيت الخربى والزواتنة والمجابرة والمشاودة والرقاقنة وبيت داوود وحسونة ومزاته والشيخ جبر، وذلك بمركز جرجا بسوهاج، الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى الثالثة فجرًا من يوم السبت الموافقة 28 أكتوبر 2023 ولمدة 4 ساعات، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه جرجا السطحية الجديدة.

وأوضح حسن محمود، مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكترونى www.scww.com.eg كما سيتم تشغيل جميع المحطات الارتوازية بكامل طاقتها وتجهيز سيارات مياه نقية مجانًا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.