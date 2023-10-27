مسلم: مصر تقود المنطقة العربية لإنقاذ القضية الفلسطينية من التصفية

قال النائب محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن القيادة المصرية غير منفعلة، وعند التأكد من مصدر الصاروخ المرسل إلى طابا ستتخذ إجراءات دبلوماسية سياسية وستحذر بقوة من تكرار مثل هذه الأفعال مره أخرى.

وأضاف “مسلم” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الجمعة، أنه إذ كان الصاروخ من جهة دولة إسرائيل فهو يدل على عدم التريث، ووجود حالة من الخلل داخل المجتمع الإسرائيلي جراء ما حدث بيوم 7 أكتوبر، ووجود خلافات حول حرب غزة، والقرار الأصعب الذي ستتخذه مصر حاليًا هو التحري والتأكد من المعلومات ثم التصعيد السياسي.

القضية الفلسطينية

وشدد على أن مصر لن يثنيها في دعمها للقضية الفلسطينية مثل إطلاق صاروخ على طابا، مشددًا على أنها دفعت الكثير من أجل القضية من الناحية الاقتصادية والسياسة والعسكرية، فمصر بموقفها الحالي هي الطرف الأكثر صراحة وجرأة وشجاعة.

المنطقة العربية

وتابع رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أنه يجب على كل مصري أن يكون فخورًا ببلاده ورؤيتها، وهي تقود المنطقة العربية لقمة القاهرة السلام، وغيرها من المبادرات للحصول على الحق الفلسطيني وإنقاذ القضية الفلسطينية من التصفية أيضاً.