الري: إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للرى والصرف

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للرى والصرف، برئاسة الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، ورئيس الجمعية، وبحضور أعضاء الجمعية والسادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

خلال اجتماع الجمعية تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ للشركة القابضة للرى والصرف، وعرض واعتماد العلاوة الدورية للعاملين بالشركة القابضة للرى والصرف اعتبارًا من ٢٠٢٢/٤/١.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانات الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، لتفعيل وزيادة مشاركة الشركة فى تنفيذ المشروعات، سواء داخل مصر، أو خارجها ، وذلك من خلال دراسة احتياجات السوقين المحلى والخارجى، والتوظيف الجيد لإمكانات الشركة، سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات.

كما أكد على ضرورة مواصلة العمل على رفع كفاءة وصيانة المعدات التابعة للشركة، ورفع قدرات وتدريب العاملين بالشركة، لزيادة قدرة الشركة على المشاركة فى المشروعات الكبرى والتقدم للمناقصات المختلفة.

وقد تم خلال اجتماع الجمعية قبول الاستقالات المقدمة من مجلس الإدارة.. حيث توجه الدكتور سويلم بالشكر لمجلس الإدارة السابق، على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية.

كما تم الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للرى والصرف، وذلك على النحو التالى:

• السيد المهندس / علاء محمد حسن خالد – رئيسًا لمجلس الإدارة

• السيد المهندس / محمود محمد الحسينى غلوش – العضو المنتدب التنفيذى

• السيد الأستاذ / فاروق محمد السيد مصطفى – عضو متفرغ للشئون المالية والإدارية

• السيد المستشار / فرحات عبد العظيم عبد الجواد – عضو مجلس إدارة غير متفرغ

• السيد المهندس / محمد سامى سعد محمد – عضو مجلس إدارة غير متفرغ

• السيدة الأستاذة / حنان حمدى عبد المقصود – عضو مجلس إدارة غير متفرغ

• السيد الأستاذ / عيد عبد الفتاح مرسال – عضو مجلس إدارة غير متفرغ

وعقب الجمعية.. عقد الدكتور سويلم اجتماعًا مع أعضاء مجلس الإدارة الجدد.. حيث وجه سيادته بإعداد خطة خلال ٤ أسابيع للنهوض بالشركات والتركيز على مبدأ الاستفادة بالميزة التنافسية لدى الشركات التى تتيح لها الفوز بعقود جديدة لتنفيذ مشروعات متنوعة، مع التأكيد على أهمية التدريب ورفع قدرات العاملين والارتقاء بمستواهم.

كما التقى الدكتور سويلم بكل من الدكتور عبدالقوى خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، والدكتور/ إسماعيل عبد الجليل، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، أعضاء الجمعية العامة للشركة من ذوى الخبرة، المحاسب/ أيمن صلاح الدين، وكيل وزارة الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث تم التباحث حول مقترحات تطوير منظومة العمل بالشركة القابضة للرى والصرف والشركات التابعة لها.