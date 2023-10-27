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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عاجل.. الصحة: 6 مصابين بإصابات نتيجة سقوط جسم منفجر بطابا

حادث طابا
حادث طابا

 أعلنت وزارة الصحة والسكان الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع سقوط جسم متفجر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، داخل مدينة طابا في محيط السكن الإداري للعاملين بالمستشفى والإسعاف في محافظة جنوب سيناء.

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 وأوضحت الوزارة أن سيارات الإسعاف قامت بنقل 6 مصابين إلى مستشفى طابا المركزي، وكانت جميع الإصابات طفيفة وغير مهددة للحياة، حيث غادر المستشفى 4 مصابين، بعد تلقي العلاج، ومن المنتظر خروج باقي المصابين خلال الساعات المقبلة، وجارٍ المتابعة.

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