إعلامي يكشف: صاروخ طابا ملامحه واضحة بشكل كبير

تحدث الإعلامي محمد الباز عن حادث صاروخ طابا الذي وقع، منذ قليل، كاشفًا عن أنه بات محل ترقب لما وراءه، لأنه حادث ملامحه واضحة بشكل كبير.

وكشف الباز، في مداخلة تليفزيونية، أن التحرك كان سريعًا من قبل قوات الأمن المصرية، وذلك يعكس مدى حرص الدولة المصرية على الوضع العام؛ لأننا أمام منطقة ملتهبة وحساسة للغاية، وكل ما يحدث بها يكون له انعكاسات بالطبع على الرأي العام.

وأضاف الباز: لاحظت منذ اللحظة الأولى لنشر الخبر تفاعلًا واسعًا من قبل رواد التواصل الاجتماعي، ويمكن أن يكون ذلك عن خلفية الواقعة التي حدثت منذ أيام بنفس الطريقة.