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الجمعة 27 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إعلامي يكشف: صاروخ طابا ملامحه واضحة بشكل كبير

بوابة الوفد الإلكترونية

 تحدث الإعلامي محمد الباز عن حادث صاروخ طابا الذي وقع، منذ قليل، كاشفًا عن أنه بات محل ترقب لما وراءه، لأنه حادث ملامحه واضحة بشكل كبير.

 وكشف الباز، في مداخلة تليفزيونية، أن التحرك كان سريعًا من قبل قوات الأمن المصرية، وذلك يعكس مدى حرص الدولة المصرية على الوضع العام؛ لأننا أمام منطقة ملتهبة وحساسة للغاية، وكل ما يحدث بها يكون له انعكاسات بالطبع على الرأي العام.

 وأضاف الباز: لاحظت منذ اللحظة الأولى لنشر الخبر تفاعلًا واسعًا من قبل رواد التواصل الاجتماعي، ويمكن أن يكون ذلك عن خلفية الواقعة التي حدثت منذ أيام بنفس الطريقة.

الجريدة الورقية