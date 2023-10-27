تصريح مثير لرضا عبدالعال بسبب غياب عاشور

انتقد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بعد خروج لاعب الوسط إمام عاشور من قائمة الفريق لمواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي، عصر الأحد المقبل.

قال عبدالعال، في تصريحات تليفزيونية: كولر "غيران" من نجومية إمام عاشور بالنادي الأهلي، واللاعب ليس مصابًا، وإلا فلماذا تم ضمه لقائمة الفريق في مواجهتي سيمبا التنزاني في ربع نهائي الدوري الأفريقي.

وأضاف، كل ما في الأمر أن بعض المدربين لا يحبون النجوم، و"عاشور" هو النجم الأول داخل القلعة الحمراء حاليًا، ولذلك سيكون خارج حسابات المدرب حال تحقيق الانتصارات ليثبت السويسري صحة وجهة نظره.

وقال “عبدالعال”: كولر سيعتمد على إمام عاشور في مباريات الأهلي حال الخسارة أمام ماميلودي صن داونز، الأحد المقبل ، فهو يعلم تمامًا أهمية وقيمة اللاعب من الناحية الفنية.