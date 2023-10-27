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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رضا عبد العال يرفض ضم شيكابالا للمنتخب

البرتغالي روي فيتوريا
البرتغالي روي فيتوريا

تحدث رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق عن نية الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا لقائمة الفراعنة في بطولة الأمم الإفريقية المقبلة بكوت ديفوار .

فيتوريا

أكد عبد العال في تصريحات تليفزيونية:شيكابالا يقدم أداءً مميزًا مع الزمالك في المباريات الأخيرة ، ويستحق التواجد بقائمة المنتخب الوطني.

 

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وقال: لكنني أتمنى عدم تواجده بسب صعوبة حصوله على الفرصة للعب بشكل أساسي نظراً لاعتماد فيتوريا على مجموعة معينة من اللاعبين .

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