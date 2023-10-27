وصول لجنة تحقيق لموقع سقوط صاروخ طابا

وصل، منذ قليل، مدير أمن جنوب سيناء إلى موقع حادث سقوط صاروخ على مبنى إسعاف مدينة طابا، الذي أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، تماثل للشفاء 6 منهم وغادروا مستشفى طابا المركزي.

وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط حادث سقوط صاروخ على مبنى إسعاف مدينة طابا، الذي أدى إلى إصابة 6 مواطنين.

ووصلت قوات الأمن وأجهزة المعمل الجنائي إلى موقع الحادث من أجل المعاينة والوقوف على التفاصيل كافة الخاصة بالحادث.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الوفد" إنه جارٍ البحث والتحقيق بشأن مكان إطلاق الصاروخ والوقوف على الجهة المسئولة عن إطلاقه.