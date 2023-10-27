خروج 5 من مصابي حادث طابا.. واستقرار حالة المصاب السادس

غادر 5 من المصابين، في حادث سقوط صاروخين على مبنى إسعاف مدينة طابا، المستشفى بعد تلقيهم العلاج، حيث أصيبوا بإصابات طفيفة جراء الحادث، كما استقرت الحالة الصحية للمصاب السادس.

ف يما أكد مصدر سيادي لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها، ومصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب.

وأفادت مصادر مطلعة أن الصاروخين اللذين سقطا على مدينة طابا استهدفا مبنى إسعاف مدينة طابا والسكن المخصص لإدارة مستشفى طابا.

وأوضحت المصادر أن مدير أمن جنوب سيناء وقوات الأمن، وصلت إلى مكان الحادث وبدأت التحقيقات الأولية.