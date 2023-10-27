اليوم.. الوطنية للانتخابات تستقبل الطعون على مترشحي الرئاسة

تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الجمعة الطعون على المترشحين على منصب رئيس الجمهورية وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، على أن يتم الفصل فيها خلال الفترة من يوم 29 أكتوبر وحتى يوم 7 نوفمبر ونشرها فى الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر.

وحدد الجدول الزمني للعملية الانتخابية 8 نوفمبر المقبل كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية.

وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من 9 نوفمبر المقبل، كما حددت الهيئة يوم 15 نوفمبر ولمدة 15 يوما قبل الاقتراع كآخر موعد للتنازل عن الترشح، وحددت يوم 29 نوفمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الأول للمصريين بالخارج فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وتقدم الطعون من المترشحين للانتخابات الرئاسية بالهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي حال صدور حكم قضائي نهائي من قبل المحكمة ضد أي مرشح سيتم استبعاده من قائمة المرشحين، حيث إن أحكام القضاء ملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات.

وبحسب الجدول الزمني للعملية الانتخابية حددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين1 و2 و3 ديسمبر.

كما حددت 8 ديسمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى للمصريين في الداخل فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع، بالنسبة لتصويت المصررين فى لداخل.

وحددت الهيئة 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 و12 ديسمبر، كما وحددت الهيئة يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

كما حددت يوم 14 ديسمبر لتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية، واستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 19 ديسمبر.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك عقب إعلان القائمة المبدئية للمرشحين، حيث تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التى تم تقديمها.

وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر بأوراق ترشحهم فى الانتخابات الرئاسية وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.

وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمز تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 مشاركة حزبية واسعة سواء من جانب الأحزاب المنافسة على منصب رئيس الجمهورية وأبرزها حزب الوفد، أو الأحزاب المساندة للمرشحين، وذلك تفعيلا لنص المادة 5 من الدستور والتي نصت على أن "يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته".

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، حتى ختام المدة الزمنية المحددة لهذا الإجراء وفق الجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.