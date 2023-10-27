الطيران الإسرائيلي يدمر مجمعًا سكنيًا وسط قطاع غزة

دمر الطيران الإسرائيلي مجمعًا سكنيًا بأكمله في اليرموك وسط غزة، حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني حتى الآن 120 قتيلاً، ونحو 260 جريحًا، فيما لا يزال 300 شخص في عداد المفقودين، وفق روسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني إياد البزم: "ننعى إلى شعبنا 7028 شهيدًا ارتقوا حتى اليوم العشرين للعدوان الإسرائيلي الوحشي على شعبنا، منهم 481 شهيدًا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف: "يواصل الاحتلال ارتكاب مجازره الإجرامية بحق المواطنين العزل بقصف البيوت على رؤوس ساكنيها وقتل المئات من الأطفال والنساء والآمنين، وكان أكبر هذه المجازر ما قام به الاحتلال مساء أمس من تدمير مربع سكني بأكمله في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة ومحوه بالكامل".

وتابع: "يواصل الاحتلال ارتكاب جرائمه في غزة ليلا ونهارا دون توقف، ولكنه يزيد من وتيرتها في الليل وفي ظل الظلام الدامس بسبب انقطاع الكهرباء، مما يصعب عمليات الإنقاذ وإخلاء الشهداء والجرحى، ويفاقم الحالة صعوبة على المواطنين والطواقم وفرق الإنقاذ المختصة".

وناشد المجتمع الدولي التحرك العاجل "لوقف جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة"، داعيا: "كل أحرار العالم وجماهير أمتنا العربية والإسلامية للتحرك العاجل وعدم الصمت على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بدعم أمريكي وأوروبي".