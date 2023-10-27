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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

سقوط صاروخين يستهدفان مبنى الإسعاف وسكن مستشفى خاص

صور مصابي طابا
صور مصابي طابا

 هزت مدينة طابا جنوب سيناء، حيث شهدت سقوط صاروخين مروعين استهدفا مبنى الإسعاف المحلي ومبنى سكنيًا تابعًا لمستشفى طابا، الحادث الرهيب أسفر عن إصابة سبعة أشخاص على الأقل.

 

 تم التنسيق الفوري للتعامل مع الأوضاع الطارئة، حيث انتقل مدير الأمن بجنوب سيناء ومدير المباحث الجنائية من مدينة دهب على الفور إلى مدينة طابا لتقديم الدعم والمساعدة في التحقيقات المتعلقة بالحادث.

 التفاصيل تظل قيد البحث والتحقيق، ومع مرور الوقت سنزودكم بالمزيد من المعلومات حول هذا الحادث المروع وملابساته، تأتي هذه الأحداث في سياق أمني متوتر بالمنطقة، وتبقى السلطات على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تطورات مستقبلية.

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الجريدة الورقية