تناول كميات كبيرة من الطعام يشكل خطرًا على صحة القلب

حذر الطبيب ميخائيل جينزبرج من خطر الإصابة بكارثة في القلب والأوعية الدموية بسبب الإفراط في تناول الطعام.

قال اختصاصي التغذية جينزبرج إن تناول كمية كبيرة من الطعام في وقت واحد يشكل تهديدًا للقلب، لأنه في هذه الحالة يزيد حمله بشكل كبير ووفقا للطبيب، في ظل وجود نقص التروية أو مشاكل الدورة الدموية أو متلازمة الشريان التاجي، فإن مثل هذا سوء استخدام الطعام يمكن أن يؤدي إلى تدهور حاد في الرفاهية.

وعلى وجه الخصوص، يمكن أن تكون عواقب تناول كمية كبيرة في وقت واحد مشاكل في التنفس وضيق في التنفس.

وفي الوقت نفسه، يزداد معدل ضربات القلب ويرتفع ضغط الدم، وإذا كان الشخص يعاني من مشاكل، فإن مثل هذه التغييرات في أداء الجسم يمكن أن تؤدي إلى كارثة القلب والأوعية الدموية.

وقال ميخائيل جينزبرج لموسكو 24: "من الممكن أن تفرط في تناول الطعام لدرجة أنك تصاب بنوبة قلبية".

وأضاف الطبيب أن الإفراط في تناول الطعام يؤثر سلباً على وظائف الجهاز الهضمي ويمكن أن يؤدي إلى تطور التهاب المرارة والتهاب البنكرياس.

وإذا كان الشخص يميل إلى تناول الطعام بشكل متكرر بكميات كبيرة، فمن المحتمل أن يكون يعاني من زيادة الوزن، وفي الوقت نفسه سيكون عرضة للإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين، والسكري، والنقرس.