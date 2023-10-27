صاروخ مجهول يضرب طابا.. ووقوع إصابات

تعرضت إحدى مناطق مدينة طابا للفوضى والدمار بسبب سقوط صاروخ مجهول.

وفقًا للمعلومات الواردة، أسفر هذا الحادث عن وقوع إصابات، مع تضرر كبير لمبنى سكني في المنطقة.

كانت قناه القاهرة الإخبارية أذاعت خبرًا عاجلًا عن سقوط مقذوف مجهول على مستشفى طابا العام ومبنى سكنى مما اسفر عن إصابة 6 أفراد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه على علم بالحادث الأمني، الذي وقع في منطقة طابا بمصر، التي تقع بالقرب من الحدود الإسرائيلية. تجري التحقيقات حاليًا للوقوف على تفاصيل أكثر دقة حول ملابسات الحادث ومصدر الصاروخ الذي أسفر عن هذا الدمار الهائل.