طبيبة تكشف فوائد إضافة الحليب إلى القهوة وتأثيره على ضغط الدم

كشفت الدكتورة أوكسانا درابكينا عن سبب فائدة إضافة الحليب إلى القهوة، حيث يمكن أن يخفف من بعض آثارها غير المرغوب فيها وعلى وجه الخصوص، أشارت الطبيبة إلى أن الكافيين له خاصية التدخل في امتصاص الكالسيوم في الجسم، وهو عنصر دقيق يرتبط نقصه بخطر إضعاف العظام وتطور هشاشة العظام.

وأوضحت الطبيبة في تعليق على بوابة Pravda.ru: "لتجنب هذه المشكلة وتعويض نقص الكالسيوم، ما عليك سوى إضافة القليل من الحليب إلى فنجان القهوة".

بالإضافة إلى ذلك، فإن إضافة الحليب إلى القهوة يقلل من آثارها الضارة على ضغط الدم والكافيين، كونه منبه طبيعي، ينشط القلب ويزيد من ضغط الدم، وعند استخدام الحليب، لا يظهر هذا التأثير بكامل قوته، مما يسمح لك بتجنب القفزات المفاجئة في ضغط الدم.

وقالت أوكسانا درابكينا: "إن إضافة الحليب يقلل من آثار القهوة على الجهاز العصبي وضغط الدم".

وذكرت الطبيبة أن القهوة لها عدد من الفوائد الصحية، لكن لهذا يجب تناول المشروب بدون سكر أو إضافات أخرى تعمل على تحسين مذاقه لكن هذه القهوة "النقية" لها طعم مرير غني لا يحبه الجميع، إضافة الحليب يساعد على تخفيف هذه المرارة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن القهوة مع الحليب ليس لها نفس التأثير الدراماتيكي على الغشاء المخاطي في المعدة مثل المشروب بدونه.

وأشارت الأخصائية إلى أن القهوة غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، ولكنها تحتوي على أحماض يمكن أن تهيج الغشاء المخاطي في المعدة.