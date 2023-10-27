عرض ومناقشة فيلم "رجل المطر" بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن البرنامج الخاص بشهر أكتوبر، تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

يأتي هذا تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.

ورشة حكي حول “أبطال أكتوبر” بفرع ثقافة الفيوم:

خلال ذلك عقد قسم الثقافة العامة بفرع ثقافة الفيوم، ورشة حكي حول "أبطال أكتوبر"، بمدرسة بيهمو الإعدادية، بالتعاون مع مكتبة الكعابي، سرد بها الروائي محمد جمال الدين مشاهد من بطولات الجيش المصري، وبسالة الجنود وعزيمتهم، خلال حرب أكتوبر، وإيمانهم بحقهم، وضرورة استرداده، ثم تطرق لبعض بطولات القادة في أكتوبر، مؤكدًا أيضًا علي قيمة الوطن، وأهمية الدفاع عنه، مشيرًا إلى اتفاقية السلام.

وشهدت ورشة الحكي التي أقيمت بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم، برئاسة سماح كامل، حوارًا مفتوحًا حول أحداث فلسطين، وأجاب "جمال الدين" عن أسئلة الطلاب، مؤكدًا دعم مصر للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها.

ومن ناحية أخرى وضمن عروض ليالي السينما تم عرض فيلم ''رجل المطر -Rain man''، من خلال نادي الأدب بقصر ثقافة الفيوم، أعقب العرض، مناقشة حول الفيلم، أدار المناقشة الروائي محمد جمال الدين، والشاعر كريم سليم.

ناقش الروائي محمد جمال الدين إشكالية الفيلم التي ظهر من خلالها الشخص المتوحد، بأنه ذو قدرات عبقرية رائعة، في إجادته لقراءة الأشياء وتوقعاته التي كانت تتحقق، وأيضًا كان رسامًا ومتذوقًا للموسيقى، أشار أيضًا إلي كون الفيلم متعة أدبية، لأنه مكتوب بحرفية واقعية، يلامس الواقع.

ومن جانبه أكد الشاعر كريم سليم، أن فيلم “رجل المطر” رغم إنتاجه عام 1988، إلا أنه لا يزال يمثل أحد أهم أفلام الدراما، التي تناقش مرض التوحد.

تخلل المناقشة مداخلات حول أحداث الفيلم وفكرته، وأشاد الشاعر محمد شاكر، رئيس نادي أدب قصر ثقافة الفيوم، ونادي الأدب المركزي، بمثل هذه الأفلام التي تحمل رسالة تأمل بين الرواية والتشخيص.

''رجل المطر'' بطولة توم كروز، داستين هوفمان، تأليف رونالد باس، وإخراج باري ليفينسون، مأخوذ من قصة حقيقية عن الأمريكى Kim Peek ذو القدرات العقلية الاستثنائية والمصاب بالتوحد في نفس الوقت، ويناقش الفيلم الجانب العبقري الذي تميز به شخصية المتوحد، والجوانب النفسية والإنسانية للتوحد، وفاز الفيلم بأربع جوائز أوسكار.