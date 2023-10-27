جماهير الترجي تدعم القضية الفلسطينية

حرصت جماهير نادي الترجي التونسي على رفع لافتة لدعم القضية الفلسطينية قبل انطلاق مباراة مازيمبي الكونغولي التي أقيمت ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي

كتبت جماهير الترجي على اللافتة: "يا خيل الله اركبي.. وبالجنة أبشري".

وحقق فريق الترجي الفوز علي منافسه مازيمبي بثلاثية نظيفة خلال المواجهة التي جمعت بينهما مساء الخميس على ملعب الأولمبي حمادي العقربي في إياب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.

سجل لفريق الترجي كلا من اللاعب غيث وهابي وأضاف بوقرة في الدقيقة الـ76 بينما سجل الثالث لفريق الترجي محمد أمين توغاي في الدقيقة الـ86 لتنتهي المباراة بفوز الترجي.

وتأهل فريق الترجي إلى دور نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي بمجموع المباراتين 1-3 حيث خسر الترجي مباراة الذهاب بهدف نظيف.

ويواجه الترجي الوداد المغربي الذي صعد على حساب إنييمبا النيجيري، في نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي.