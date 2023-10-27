بيعدي المزلقان.. وفاة عجوز أسفل عجلات قطار روسي بجرجا

توفي عجوز بالمعاش، في منتصف العقد التاسع من العمر، يقيم بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج، صدمه قطار روسي حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود محضر لقسم شرطة جرجا أحوال قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد جرجا باصطدام قطار روسي [أسوان – القاهرة] غير مقرر وقوفه بالمحطة بالمدعو "أحمد. ع. م. ع"، 84 سنة، بالمعاش، ومقيم دائرة القسم حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة دائرة القسم، مما أدي إلي وفاته وتم نقله لمشرحة مستشفى جرجا العام.

انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث القسم، وبالفحص وسؤال نجله "سامي. ا. ع م"، 33 سنة، عامل، ومقيم بذات الناحية، بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.