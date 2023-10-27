إصابة عامل بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالعسيرات

شهد مركز العسيرات، جنوب محافظة سوهاج، وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، بسبب خلافات الجيرة، نتج عنها إصابة عامل بأجر بطلق ناري بالكتف الأيسر، وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بتلقي مركز شرطة العسيرات بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب/ دائرة المركز.

انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين أن طرفيها كل من: طرف أول "محمد. ف. ع. م"، 22 سنة، عامل بأجر، مصابًا بطلق ناري بالكتف الأيسر، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، ونجل عمومته "محمود. ع. ا. م"، 18 سنة، سائق توك توك.

وطرف ثانٍ "جابر. ح. ا. س"، 34 سنة، عامل بأجر، ونجل عمومته "عبد الناصر. م. ا. س"، 32 سنة، عامل بأجر، الطرفان مقيمان بالناحية ذاتها.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني [ طبنجة]، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما، بتعدي كل منهم على الآخر، وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.