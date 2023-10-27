الاحتلال يطالب سكان الضفة بالرحيل لـ الأردن

قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء منشورات في جميع مدن الضفة تُطالبهم بالرحيل إلى الأردن تحت مُسمى النكبة قادمة لكم.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على قطاع غزة.

وقصفت فصائل المقاومة الفلسطينية تل أبيب برشقات صاروخية ثقيلة من غزة نحو محيط "تل أبيب" ووسط فلسطين المحتلة بحسب ماذكرت وكالة شهاب الفلسطينية.

وأبانت الوكالة الفلسطينية أن المقاومة أيضا ضربت القدس ويافا ومستوطنات الضفة الغربية برشقات صاروخية كبيرة.

كانت حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر الجاري، ارتفع إلى أكثر من 6955 شهيدا (6850 في قطاع غزة، 105 في الضفة الغربية) ونحو 19 ألف جريح (17 ألفا في قطاع غزة، 1900 في الضفة الغربية).

قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء منشورات في جميع مدن الضفة تُطالبهم بالرحيل إلى الأردن تحت مُسمى النكبة قادمة لكم.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على قطاع غزة.

وقصفت فصائل المقاومة الفلسطينية تل أبيب برشقات صاروخية ثقيلة من غزة نحو محيط "تل أبيب" ووسط فلسطين المحتلة بحسب ماذكرت وكالة شهاب الفلسطينية.

وأبانت الوكالة الفلسطينية أن المقاومة أيضا ضربت القدس ويافا ومستوطنات الضفة الغربية برشقات صاروخية كبيرة.

كانت حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر الجاري، ارتفع إلى أكثر من 6955 شهيدا (6850 في قطاع غزة، 105 في الضفة الغربية) ونحو 19 ألف جريح (17 ألفا في قطاع غزة، 1900 في الضفة الغربية).