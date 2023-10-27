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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حُكم صارم لتاجر مُخدرات في الجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، حُكماً بمُعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في مخدر الحشيش ومخدر الهيروين.

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وشمل الحكم مُصادرة المخدر المضبوط وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية في دائرة قسم شرطة الصف.

صدر الحكم برئاسة المستشار محسن حلمي غراب رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أيمن عبدالحكم وأسامة عرفه وأمين سري محمد سيد وسعيد برغش.

وبدأت القضية التي تحمل رقم رقم 41123 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الصف بتلقي تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد ضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة من مادة الهيروين بدائرة القسم.

وأفادت التحقيقات أن المتهم حمدي. ع.و،عاطل، يمارس نشاط واسع بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين وعقب ضبطه وبتفتيشه تبين وجود كيس بلاستيكي بحوزته 18طربة حشيش بالإضافة إلى عدد 34 لفافات من مخدر الهيروين وميزان رقمي.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها الصادر.

 

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