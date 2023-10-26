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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المُشدد لمُتهمٍ بالتزوير في محررات رسمية

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، بمعاقبة مُتهم  بالسجن المشدد 5 سنوات ومصادرة المحرر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية.

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صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبدالكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

 بدأت أحداث القضية المقيدة برقم 815 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم الجوازات بمطار برج العرب، يفيد بضبط المتهم حال تزويره في محرر رسمي.

 أظهرت التحقيقات أنه حال قيام ضباط الجوازات بمهام عملهم بمطار برج العرب، حال تفحص الركاب القادمين من إحدي الدول العربية استوقف المتهم "ع.ج.م" عامل، وتبيَّن أنه يحمل جواز سفر وبفحص جواز السفر تبين أنه ممهور بعدد 16 ختمَ سفر منسوب صدره لمطار القاهرة باستخدام جهاز UV تبيَّنَ أنَّ الخبر المستخدم غير صحيح وغير مؤمن، وذلك علي خلاف الاخبار المستخدمة بالمطارات ويكون جواز السفر مصطنع بالكامل.

  بمواجهته أقر بتزوير أختام السفر بمساعدة آخر مجهول بتلك الدولة مقابل مبلغ مالي 9 آلاف جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.

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الجريدة الورقية