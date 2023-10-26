علامات تدل على مشكلات في القلب.. تعرف عليها

كشفت الدكتورة ناديجدا تشيرنيشوفا، "ألم الصدر" هو العلامة المثيرة للقلق أكثر من غيرها لأنها عادة تشير إلى مشكلة في القلب.

تقول: "يعتقد الناس عمومًا أن القلب يؤلمنا في الجانب الأيسر، إذْ نستمع إليه، لكن الألم الناتج عن انقطاع تدفق الدم في الشريان التاجي، أي عندما لا يكون هناك ما يكفي من إمدادات الدم إلى عضلة القلب، عادة ما يشعر الشخص بالألم خلف عظم القص، لذلك إذا شعر الشخص بألم في الصدر أثناء الإجهاد الجسدي أو العاطفي، عليه فورًا استشارة الطبيب في أسرع وقت ممكن".

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يثير اضطراب ضربات القلب وضيق التنفس وتورم الساقين القلق، أي يجب في هذه الحالة أيضًا استشارة طبيب أخصائي بأمراض القلب.

وفقًا لها يجب في هذه الحالة على الأقل إجراء تخطيط للقلب، وإجراء الاختبارات الأساسية، لكي يتمكن الطبيب من تحديد المشكلة وعلاجها.