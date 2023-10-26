محمد صلاح يسجل في خماسية ليفربول في شباك تولوز بالدوري الأوروبي

اكتسح فريق ليفربول ضيفه تولوز الفرنسي بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

جاءت أهداف ليفربول بتوقيع كل من ديوجو جوتا وواتارو إيندو وداروين نونيز و ريان جرافينبيرش ومحمد صلاح بينما جاء هدف تولوز عن طريق تيس دالينغا.

بهذه النتيجة يتصدر ليفربول ترتيب مجموعته في الدوري الأوروبي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات.

تشكيل ليفربول لمواجهة تولوز

حراسة المرمى: كيليهير.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – جوميز – تشامبرز.

في خط الوسط: إندو – جونز – جرافينبرج.

في خط الهجوم: إيليوت – داروين نونيز – ديوجو جوتا.