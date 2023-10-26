انطلاق مهرجان رياضي متكامل واحتفالات أكتوبر في مركز شباب مبارك بالقصير "طلائع وشباب "

في إطار خطة النشاط العام لمركز شباب مبارك "طلائع / شباب "، انطلقت فعاليات مهرجان رياضي متكامل واحتفالات أكتوبر بمشاركة مايقرب من ٥٠ طليع.

و يهدف المهرجان إلى تعزيز النشاط البدني والصحة وتشجيع الروح الرياضية بين المشاركين .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وبتوجيهات حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وتحت إشراف إيهاب محمد طه وكيل المديرية للشباب.

وتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية . شارك الطلائع والشباب في العديد من المسابقات الرياضية ، حيث تنافسوا بشغف وحماس . كما تم تنظيم سباقات ركض لتعزيز اللياقة البدنية .

وفي إطار الاحتفالات بشهر أكتوبر، تم تنظيم فعاليات متنوعة تعكس روح الوحدة والانتماء الوطني.

و شهد المهرجان استعراضات فنية وثقافية، حيث تضمن البرنامج عروضًا مسرحية وموسيقية مميزة. كما تم تنظيم مسابقات ثقافية وفنية تشجع المشاركين على التعبير عن مواهبهم وإبداعهم.

وعبر سعيد عطيتو ، مدير إدارة شباب القصير عن سعادته بالتنوع والنجاح الذي حققه المهرجان، مشيرًا إلى أهمية تنظيم الفعاليات الرياضية والثقافية لتعزيز التواصل والتعاون بين أفراد المجتمع.

تلقى المهرجان استحسانا كبيرا من الحضور والمشاركين، حيث أعربوا عن فرحتهم وامتنانهم تجاه المركز والجهود المبذولة في تنظيم هذا الحدث الناجح

جاء ذلك بحضور غريب جاب الله مساعد رئيس مجلس إدارة مركز شباب مبارك