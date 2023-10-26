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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

توقف بعض محطات مياه الشرب ببني سويف لوجود بقعة زيت كإجراء إحترازيا

ضعف مياه الشرب ببنى
ضعف مياه الشرب ببنى سويف

 

أعلنت  شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف ضعف المياه عن مدينة بني سويف، وضعفها عن "مدينة ناصر، جزيرة أبو صالح و توابعها بمركز ناصر، كوم أدريجة، الميمون، أطواب وتوابعهم بمركز الواسطي و مدينة الواسطي" اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٦، وذلك لوجود بقعة زيت و بقعة سولار وتوقف محطات المياه فى  الشناوية، كفر الجزيرة، أشمنت جزيرة أبو صالح" بمركز ناصر 

 " كوم أدريجة، الميمون، أطواب مأخذ١،٢، الواسطي المطورة " بمركز الواسطي.

 محطة مياه أبو سليم بمركز بني سويف 

وتعتذر الشركة عن هذا الأمر الخارج عن إرادتها و أنه تم إيقاف المحطات كإجراء إحترازي.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللأستفسار و الشكاوي يرجي الأتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي 

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