توقف بعض محطات مياه الشرب ببني سويف لوجود بقعة زيت كإجراء إحترازيا

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف ضعف المياه عن مدينة بني سويف، وضعفها عن "مدينة ناصر، جزيرة أبو صالح و توابعها بمركز ناصر، كوم أدريجة، الميمون، أطواب وتوابعهم بمركز الواسطي و مدينة الواسطي" اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٦، وذلك لوجود بقعة زيت و بقعة سولار وتوقف محطات المياه فى الشناوية، كفر الجزيرة، أشمنت جزيرة أبو صالح" بمركز ناصر

" كوم أدريجة، الميمون، أطواب مأخذ١،٢، الواسطي المطورة " بمركز الواسطي.

محطة مياه أبو سليم بمركز بني سويف

وتعتذر الشركة عن هذا الأمر الخارج عن إرادتها و أنه تم إيقاف المحطات كإجراء إحترازي.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللأستفسار و الشكاوي يرجي الأتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي