السجن 15 سنة للمتهمين بخطف تاجر سيارات في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة 6 متهمين بينهم سيدتين بالسجن المشدد 15سنة،وألزمهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالخطف بالتحايل والإكراه على التوقيع وسرقة منقولات، لقيامهم بخطف تاجر سيارات.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار علاء الدين عبدالمنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبدالوهاب.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد بقيام المتهمين بخطف المجني عليه داخل إحدي الوحدات السكنية بدائرة القسم.

توصلت تحريات الشرطة إلى قيام المتهمين كل من «ن.ع.ع» ربة منزل، و«ف.ع.ف» عاطل، و«خ.ح.ع» ربة منزل، و«د.م.ر» ربة منزل، و«ي.خ.م» عاطل، و«ع.ز.ا»عاطل، بالاشتراك فيما بينهم لخطف المجني عليه «ر.ح.ب» مالك معرض سيارات، لوجود خلافات بينه وبين المتهمين الأول والثاني، وقام بتحرير محاضر قضائية ضدهم، فاتفقوا مع باقي المتهمين على خطفه بالتحايل عن طريق إقناعه بإنهاء الخلافات الماليةالسابقة، وبداية تجارة جديدة عن طريق الاتجار معهم في الملابس الجاهزة.

تمكّنت بتلك الحيلة المتهمة الاولى من استدراجه وتقابل معها حال تواجد المجني عليه الثاني صحبته «م.ف.ر» سائق.

بمجرد وصولهما إلى مكان الواقعة، فوجئوا بالمتهمين حاملين الأسلحة البيضاء «سكاكين»، وقاموا بالتعدي عليهم، وجرّدوا صاحب معرض السيارات من ملابسه، وارغموه على التوقيع على إيصالات أمانة بعدد 10 إيصالات وعقود بيع سيارات، وقاموا بتصويره عاريًا، وارغموا المجني عليه الثاني على توقيع إيصالات أمانة والاستيلاء على السيارة خاصته ومبلغ مالي 10آلاف جنيه والهواتف المحمولة خاصتهما، وذلك لإرغام المجني عليه الأول على التنازل عن القضايا المرفوعة منه ضد المتهمة الأولي والمتهم الثاني، وتركوهما بعد أن تمكنا من فعلتهم.

وتمكَّن ضباط المباحث من القبض على المتهمين، و تحررَّ محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، فأصدرت حكمها المتقدم.