انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لقسم جراحة العظام بجامعة الأزهر بأسيوط بالغردقة

نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، شهد كمال سليمان السكرتير العام المساعد للمحافظة مساء اليوم ، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لقسم جراحة العظام بكلية طب الازهر بأسيوط ، والذي يقام بأحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة للعام الرابع على التوالي خلال الفترة من ٢٥ الي ٢٧ أكتوبر الجاري بمشاركة العديد من أساتذة جراحة العظام بكليات الطب بجامعة الأزهر ، والجامعات المصرية ، و أطباء مستشفيات القوات المسلحة ، والشرطة ، ووزارة الصحة والتأمين الصحي .

ومن جانبه رحب السكرتير المساعد بجميع الحضور ، ناقلا لهم تحيات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، معرباً عن سعادته بإقامة هذا المؤتمر الدولي سنوياً بمدينة الغردقة الساحرة قبلة العلماء والباحثين ، متمنياً أن يحقق هذا المؤتمر الهدف المنشود ، مشيداً بجامعة الأزهر تلك المؤسسة العريقة التي أمدت العالم أجمع بصفوة العلماء في مختلف المجالات العلمية والدينية .

ومن ناحية أخرى أكد رئيس المؤتمر الدكتور ابراهيم ابو عميرة رئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب فرع الأزهر بأسيوط أن هذا المؤتمر يشارك به عديد من أساتذة جراحة العظام بأوروبا وأمريكا وإيطاليا و فرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا وروسيا والعديد من الدول العربية ، مشيرًا ان المؤتمر يتضمن ٥٠ جلسة علمية تتناول أحدث الطرق العلاجية والجراحية في مجال جراحات العظام، إضافة إلى عرض للحالات النادرة في التخصصات الدقيقة، بجانب إيجاد السبل والحلول العلمية المناسبة لحل هذه المشكلات التي تواجه هذه الحالات ، مضيفاً أن تنظيم المؤتمر الدولي الرابع لقسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط يأتي تأكيدًا للدور الريادي الذي تقوم به جامعة الأزهر في مجال الكليات العملية والتطبيقية ، و خدمة للبحث العلمي وإيجاد حلول عملية لمشاكل صحية يعاني منها أفراد المجتمع .

يذكر أن هذا المؤتمر يقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، وبحضور الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة ، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر ، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي ، و الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية طب بنين الأزهر بأسيوط