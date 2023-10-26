القبض على عاطل انتحل صفة المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل أنشأ عددًا من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، انتحل فيها صفحة المستشار الإعلامى لرئاسة الجمهورية.

أفادت التحريات بتواجد المتهم فى كمبوند شهير بمدينة أكتوبر، وتم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من ضباط مباحث الأموال العامة، بضبط «بلال. ع»-عاطل -37 سنة داخل كمبوند شهير، وبحوزته مبلغًا ماليًّا 1680 جنيهًا، وبطاقة دفع إلكترونى البنك الأهلى، وذلك لقيامه بإنشاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعى، ينتحل فيها صفة المستشار الإعلامى لرئاسة الجمهورية.