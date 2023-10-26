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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على عاطل انتحل صفة المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية

ضبط متهم
ضبط متهم

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل أنشأ عددًا من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، انتحل فيها صفحة المستشار الإعلامى لرئاسة الجمهورية.

 أفادت التحريات بتواجد المتهم فى كمبوند شهير بمدينة أكتوبر، وتم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من ضباط مباحث الأموال العامة، بضبط «بلال. ع»-عاطل -37 سنة داخل كمبوند شهير، وبحوزته مبلغًا ماليًّا 1680 جنيهًا، وبطاقة دفع إلكترونى البنك الأهلى، وذلك لقيامه بإنشاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعى، ينتحل فيها صفة المستشار الإعلامى لرئاسة الجمهورية. 

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