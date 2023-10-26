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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمولات التجارية تستمر في الشتاء

محال تجارية
محال تجارية

أكد وزير التنمية المحلية، استمرار تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، والتي تم الإعلان عنها نهاية شهر سبتمبر الماضي.

 

وتشمل المواعيد الشتوية:

  • فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات، يوميًّا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة العاشرة مساءً.
  • فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًّا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
  • فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًّا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السادسة مساء.
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المواعيد الشتوية للمحال والمطاعم.. قرارات مهمة لوزارة التنمية المحلية في أسبوع

تطبيق القانون:

 تأتي هذه المواعيد في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتطبيق القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن التوقيت الصيفي والشتوي، وبدء العمل بالتوقيت الشتوي، اعتبارًا من منتصف الليلة عن طريق تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة.

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تطبق من غد.. المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمولات

 

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الجريدة الورقية