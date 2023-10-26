تفاصيل ضبط قضية غسيل أموال بـ 20 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) .

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 20 مليون جنيه ) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين .