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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حجز 6 أشخاص تشاجروا على جمع القمامة

حجز متهمين
حجز متهمين

قررت نيابة مدينة نصر، اليوم الخميس، حجز 6 أشخاص تشاجروا بينهم بسبب خلافات على أولوية جمع القمامة بدائرة القسم، وذلك 24 ساعة على ذمة ورود التحريات.

 تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا بوقوع مشاجرة بين كل من طرف أول 3 أشخاص أحدهم مصاب باشتباه نزيف بالمخ واضطراب بدرجة الوعى وآخر بكدمات وجروح طرف ثان: 3 أشخاص مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، جميعهم يعملون في جمع القمامة، أمكن ضبطهم وبحوزتهم 3 سلاح أبيض وعصى خشبية لحدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات حول أولوية جمع القمامة بالمنطقة محل البلاغ.

وتطور الخلاف بينهم لمشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم، نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجريدة الورقية