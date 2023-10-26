أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الأزمات التي تواجه العالم خلال الفترة الحالية وانخفاض التحويلات النقدية يحتم علينا إيجاد آليات بديلة لتحويل العملة الصعبة عن طريق توفير مميزات مخصصة للمصريين بالخارج يتم دفع مقابلها بالعملة الأجنبية.

وتحدثت السفيرة سها جندي، عن جهود الوزارة لصالح المصريين بالخارج، وتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا لهم بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها إعادة إطلاق مبادرة سيارات المصريين بالخارج للمرة الثانية بعد موافقة مجلس النواب، حتى يتمكن كل مصري بالخارج من الاستفادة من القانون، بالإضافة إلى مبادرة تسوية الموقف الجنيدي للمصريين بالخارج والتي انتهت يوم 14 أكتوبر الجاري.

ولفتت إلى التعاون مع البنك المركزي المصري، لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية من خلال إصدار شهادات دولارية استثمارية بعائد عالي يعد الأعلى على مستوى العالم، فضلا عن التعاون مع وزارة الإسكان والاتفاق على الترويج لمشروعاتها خلال الجولات الخارجية كما تم طرح أراضي ووحدات سكنية بتسهيلات مميزة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الطيران من خلال باقة من التخفيضات للمسافرين على شركة "مصر للطيران" من وإلى مصر، مشيرة سيادتها كذلك إلى شهادة "معاش بكره بالدولار" التي تعد مطلباً هاماً من الكثير من المصريين.

وطلبت ضرورة متابعة الجميع لصفحات الوزارة للاستفادة من كل هذه الميزات، بالاضافة إلى مبادرة التسوية التجنيدية لابناء المصريين بالخارج والاتفاق مع وزارة الداخلية على إرسال مهمة لاستخراج وتجديد الأوراق الثبوتية للمصريين بالخارج عند جمع 500 طلب من الجالية المصرية، منوهه إلى أنه جاري الإعداد لتدشين تطبيق إلكتروني يوفر على جميع المصريين في الخارج التواصل بسهولة والاستفادة من هذه المحفزات دون جهد.

جاء ذلك أثناء استقبال السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير جورج عازر السفير المصري الجديد في نيوزيلندا، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الجالية المصرية هناك.