اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: "إبادة الفلسطينيين تهدد استقرار العالم"

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: إبادة الفلسطينيين تهدد استقرار العالم".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

رئيس الوفد: مطلوب من المجتمع الدولي الاستماع لصوت العقل ووقف الحرب الإسرائيلية.

الدكتور يمامة: الهجوم البري الإسرائيلي يشعل الشرق الأوسط وعواقبه وخيمة.

"النازية الصهيونية" تواص مذابحها في غزة وتستهدف "عيون الحقيقة".

عملية برية محدودة.. وصواريخ المقاومة ترج تل أبيب:

مصر والدنمارك تتفقان على حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

الأتراك يعترفون بفضل القاهرة في إيصال المساعدات لغزة.

اليوم.. الوطنية للانتخابات تستقبل الطعون على مرشحي الرئاسة.

حرب الفيتو بين أمريكا وروسيا على جثث الشعب الفلسطيني.