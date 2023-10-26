الإعلامي محمد عطاالله يبرز جمال الريف الشرقاوي في صور وفيديوهات



يعد الإعلامي محمد عطاالله واحداً من صناع المحتوي الرقمي الذي يمتاز ببصمة فريدة في محتواه حيث يحرص دائماً على إظهار جمال الريف الشرقاوي في قريته وقرى مركز الزقازيق من خلال صور فوتوغرافية وفيديوهات قصيرة .

ويقول محمد عطاالله أنه بسبب نشأته في الريف وارتباطه الدائم بالقرية حرص على إبراز جمالها من خلال عرض الطبيعة الخلابة والمناظر الجميلة المريحة للعيون كمناظر الحقول والترع والفلاحين في أراضيهم ، وهو ما يلقى صدى كبير لدى متابعيه .

الإعلامي محمد عطاالله من مواليد ١٩٨٣ .. حاصل على بكالوريوس في الإعلام التربوي من كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق .. يعمل كأخصائي صحافة وإعلام بوزارة التربية والتعليم .. مهتم بالتراث الشعبي .. ويقوم بإنشاء محتوي رقمي على مواقع السوشيال ميديا يهتم بعرض الجوانب المضيئة في الشخصيات المصرية البسيطة في الريف المصري وتسليط الضوء على رحلة كفاحهم وعرض مشكلاتهم ، كما يهتم بالعمل الاجتماعي وتنمية المجتمع في قريته والقرى المجاورة لها من خلال تقديم الخدمات وحل المشكلات التي تواجههم .