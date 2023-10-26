تباشر نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم، التحقيق في إلقاء سيدة وآخرين شاب من أعلى عقار بمنطقة دار السلام.

وتبين سقوط شخص من أحد العقارات وأنها جثة لفرد أمن سابق بأحد المراكز التجارية بمحافظة الجيزة أمام العقار وبها كسور متفرقة بالجسم والرأس.

وعُثر بين طيات ملابسه على هاتفه المحمول، وتبين حضوره لزيارة أصدقائه المقيمين بأحد الطوابق بذات العقار، وتم تحديد هوية المتهمين وهم سيدة وآخرين.

وتبين إلقاء المجنى عليه من شرفه شقة بالعقار محل الواقعة بسبب خلافات مالية بين المتوفى والمتهمان، حيث قاما بإستدراجه إلى الشقة محل البلاغ وإحتجازه بداخلها ومطالبته برد مبلغ مالى سبق تحصله عليه منهما، وقرر لهما بعدم قدرته على رده فحدثت بينهم مشادة كلامية فقاما بالتعدى عليه بالضرب وحمله وإلقائه.

وفى سياق آخر فقد شهدت منطقة 15 مايو بمحافظة القاهرة واقعة أصيب عامل بكسور ونزيف داخلي، اثر سقوطه من أعلى سقالة، من الطابق الخامس، وانقذته العناية الإلهية عقب سقوطه من علو وتم نقلة الى المستشفي واسعافه وتم انقاذة.

وردت إشارة، لرئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو من مستشفي البنك الأهلي، مفادها سقوط عامل من أعلي سقالة، وإصابته بكسور وجروح متفرقة.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المذكور بأعمال إنشائية إختل توازنه وسقط من أعلي سقالة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.