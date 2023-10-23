إيلون ماسك يعرض مليار دولار على ويكيبيديا بشرط

طرح مالك X (تويتر سابقًا) Elon Musk مؤخرًا اقتراحًا مفاجئًا لويكيبيديا. وفيما أسماه "من أجل الدقة"، أعرب ماسك عن استعداده للتبرع بمليار دولار للموسوعة الإلكترونية إذا وافقت على إعادة تسمية نفسها "ديكيبيديا". وجاء شرط الملياردير مع شرط آخر وهو أن تغيير الاسم يجب أن يظل ساري المفعول لمدة عام على الأقل.

طلب عدد من مستخدمي X من ويكيبيديا أخذ الأموال من أغنى فرد في العالم، عندما طلب الصحفي السياسي إد كراسنشتاين من ويكيبيديا قبول العرض، قال إنه يمكنهم دائمًا تغييره مرة أخرى بعد الحصول على الأموال. "سنة واحدة على الأقل. أجاب " ماسك ": "أعني أنني لست أحمقًا".

كتب أحد المستخدمين: "اشتره وكلف الذكاء الاصطناعي بتحديثه بشكل مستقل". واقترح آخر: "اشتره وحوّله إلى Xpedia بدلاً من ذلك".

أثار عرض " ماسك " الدهشة، خاصة عند مقارنته بمشروعه الأخير في وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد استحواذه على تويتر وإعادة تسميته بـ "X"، استخدم المنصة كمسرح خاص به للوحي، حيث استحوذ على انتباه الجماهير العالمية. جاء هذا التحدي العام الأخير لويكيبيديا بعد فترة وجيزة من نزاع سابق على تويتر بينه وبين مؤسس ويكيبيديا جيمي ويلز.

ليست المعركة الأولى بين إيلون ماسك وجيمي ويلز:

وانتقدت ويلز في وقت سابق ماسك بسبب فرض رقابة مزعومة على منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل يوم من الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في تركيا.



طلب عدد من مستخدمي X من ويكيبيديا أخذ الأموال من أغنى فرد في العالم. عندما طلب الصحفي السياسي إد كراسنشتاين من ويكيبيديا قبول العرض، قال إنه يمكنهم دائمًا تغييره مرة أخرى بعد الحصول على الأموال. "سنة واحدة على الأقل. أجاب " ماسك ": "أعني أنني لست أحمقًا".

ووفقًا لويلز، عندما واجهت ويكيبيديا ضغوطًا مماثلة، اتخذت موقفًا حازمًا، بل وكافحت حتى وصلت إلى المحكمة العليا في تركيا، مما أكد على أهمية دعم حرية التعبير كمبدأ وليس مجرد شعار.