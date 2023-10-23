تخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية للقوات المسلحة

قامت القوات المسلحة بتخريج الدفعة السابعة من المعهد الصحى للذكور دفعة رقيب شهيد أحمد محمود رزق علام، والدفعة السادسة من المعهد الصحى للإناث دفعة عريف شهيد إسلام محمود محمد إسماعيل، وذلك بحضور اللواء أ ح خالد لبيب مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الإستمرار فى دعم المنظومة الطبية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة.



بدأت المراسم بتقديم مجموعات من الطلبة والطالبات من خريجى المعاهد الصحية عرضاً عسكرياً يتقدمهم حملة الأعلام فى أداء متميز وإنضباط عسكرى راقى، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد راسخ وأصيل وعرفاناً بتضحيات شهدائها الأبرار، كما تم تكريم أسر الشهداء التى سميت بأسمائهم الدفعات وذلك تقديراً لتضحياتهم الغالية من أجل حماية الوطن وصون مقدساته.



تلى ذلك إعلان النتيجة النهائية لإمتحانات التخرج وحصول الخريجين على درجة الدبلوم الصحى العسكرى، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة من الخريجين إلى الأجيال الجديدة من طلبة المعاهد الصحية، أعقبها إعلان قرار التعيين للخريجيين من المعهد الصحى للذكور والمعهد الصحى للإناث بدرجة رقيب ممرض تحت الاختبار.



كما تم تقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثالثة الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة وردد الخريجون يمين الولاء.



وألقى اللواء طبيب خالد شكرى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة كلمة أكد خلالها على الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنظومة الصحية والذى أسهم فى الرتقاء بمنظومة التأهيل العلمى والطبى داخل القوات المسلحة لتقديم خدمات طبية متميزة للمرضى.



كما ألقى اللواء أ ح خالد لبيب مساعد زير الدفاع كلمة نقل خلالها تحيات وتهنئة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للخريجين الجدد وأسرهم، مطالبهم بأن يكونوا قدوة ومثل فى التفانى والإخلاص فى العمل لتظل رايه مصر عاليه خفاقة.