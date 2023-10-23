المؤبد لمدان بالاتجار بالهيروين وحيازة أسلحة نارية

أصدرت محكمة جنايات بنها، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد لصاحب سوبر ماركت لاتهامه بالاتجار بالهيروين وحيازة أسلحة نارية "بندقية ألية وفرد خرطوش" وذخائر.

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صدر الحُكم برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين د. مصطفى على خلف محمد، وعزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل

وأسندت النيابة العامة للمتهم في القضية رقم 5805 لسنة 2022 جنح الخانكة، والمقيدة برقم 415 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم أشرف م - 36 سنة، صاحب محل سوبر ماركت، مقيم بالخانكة، حاز وأحرز جوهرا لمخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال الغير مصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز سلاحا ناريا مششخنا "بندقية ألية مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إجرازها.

كما أكدت التحقيقات أن المتهم حاز وأحرز سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش" بدون ترخيص، كما حاز وأحرز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة المار ذكرها.

ويأتي ذلك بالإضافة لمقاومته بالعنف موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات والقوة المرافقة له، بأن أشهر في وجههم السلاح الناري موضوع الأتهام الثاني وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطه متلبسا بجريمته، إلا أنه لم يبلغ مقصده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.