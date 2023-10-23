SpaceX تطلق أقمارًا صناعية للملاحة تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة SpaceX أبرمت صفقة مع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لإطلاق أربعة من أقمار الملاحة الأوروبية غاليليو إلى المدار باستخدام صاروخها فالكون 9. ستكون هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها شركة Elon Musk أي أقمار صناعية تابعة للاتحاد الأوروبي تحتوي على معدات سرية.

كانت وكالة الفضاء الأوروبية قد خططت لإطلاق أقمار غاليليو الصناعية باستخدام صاروخها المحلي Ariane 6، لكن الأخير شهد تأخيرات متكررة ومن غير المتوقع أن يتم إطلاقه الافتتاحي حتى عام 2024 على أقرب تقدير. ولا تزال الصفقة خاضعة للموافقة النهائية من قبل المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء، وفقًا لمدير الملاحة في وكالة الفضاء الأوروبية خافيير بنديكتو.

وستطلق شركة SpaceX الأقمار الصناعية من الأراضي الأمريكية، وفقًا لشروط الصفقة. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نقل معدات غاليليو إلى مدار خارج الأراضي الأوروبية، باستثناء الإصدارات التجريبية المبكرة التي تم إطلاقها من كازاخستان. تم إطلاق جميع أقمار غاليليو الصناعية الأخرى من مركز غيانا الفضائي في كورو، غيانا الفرنسية، باستخدام صواريخ سويوز في البداية ونظام أريان 5 لاحقًا.

لا تعد أخبار الصفقة مفاجأة كبيرة، حيث أفيد هذا الصيف أن أوروبا كانت تسعى إلى إبرام صفقة مع SpaceX وUnited Launch Alliance من أجل "إطلاق أقمار غاليليو الصناعية بشكل استثنائي". وكان البديل الآخر هو صواريخ سويوز روسية الصنع، لكن ذلك لم يكن مطروحا على الطاولة بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

كان من المقرر إطلاق آريان 6 في عام 2023، لكن التأخيرات المتعددة أدت إلى تأجيل الإطلاق الأول إلى عام 2024. ومؤخرًا، تم تأجيل إطلاق نار قصير لمحرك فولكين 2.1، وتأجيل اختبار إطلاق ثابت طويل الأمد من أوائل أكتوبر. إلى أواخر نوفمبر. ولم يعد صاروخ أريان 5 خيارا، حيث تم سحبه من الخدمة بعد إطلاقه الأخير في يوليو.

أطلقت شركة SpaceX تلسكوب إقليدس الأوروبي في يوليو، ومن المقرر أن تطلق مركبتين فضائيتين أخريين للاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب. في الوقت الحالي، تخطط وكالة الفضاء الأوروبية فقط لإجراء أربع عمليات إطلاق لجاليليو باستخدام فالكون 9. وكانت علاقة ماسك نفسه هشة مع الاتحاد الأوروبي - ومؤخرًا، حذره مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي من انتشار معلومات مضللة على منصة شبكته الاجتماعية. X وسط الحرب بين إسرائيل وحماس.

يعد نظام جاليليو أساسيًا بالنسبة لأوروبا، لأنه يجعله مستقلاً عن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الأمريكي وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية من روسيا والصين. كما يتم استخدامه من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية في الاتحاد الأوروبي لنقل الرسائل المشفرة. تم إطلاق الخدمة في عام 2016، ولكن هناك حاجة إلى أقمار صناعية إضافية لتعزيز الشبكة الحالية. قال بنديكتو: "إنها مسألة متانة". وأضاف: "لدينا 10 أقمار صناعية جاهزة للإطلاق، وهذه الأقمار الصناعية يجب أن تكون في الفضاء، وليس على الأرض".