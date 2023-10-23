Tinder يسمح للعائلة بلعب دور الخاطبة الافتراضية

طرحت Tinder ميزة جديدة أطلق عليها اسم "Tinder Matchmaker" والتي ستسمح لعائلات المستخدمين وأصدقائهم بالوصول إلى تطبيق المواعدة وتقديم توصيات للمطابقات المحتملة.

لا يحتاج صانعو التوفيق إلى أن يكون لديهم ملف تعريف Tinder لعرض أو اقتراح عمليات الاقتران المحتملة. من الناحية النظرية، هذا يعني أن أي شخص، بدءًا من جدتك وحتى صديقك السابق، يمكنه مساعدتك في اختيار ملف تعريف جديد يناسبك.

سيحتاج مستخدم Tinder إلى تشغيل "جلسة Tinder Matchmaker" إما مباشرةً من بطاقة الملف الشخصي أو من خلال إعدادات التطبيق. إذا رأيت تطابقًا محتملاً، فيمكنك مشاركة رابط فريد مع ما يصل إلى 15 شخصًا خلال فترة 24 ساعة. بمجرد حصول صانع التوفيق على الرابط، يمكنه تسجيل الدخول إلى Tinder أو الاستمرار كضيف.

سيتمكن صانع التوفيق من الوصول إلى الملفات الشخصية التي يمكنه "الإعجاب بها" وإذا فعل ذلك، فسيظهر ذلك كتوصية ليشاهدها مستخدم Tinder الأصلي. لكن قدرات الخاطبة محدودة. لا يمكنهم إرسال رسائل أو التمرير فعليًا لليمين على الملفات الشخصية المعنية - في النهاية، سيقرر مستخدم Tinder ما إذا كان سيطابق شخصًا آخر أم لا.

تقول ميليسا هوبلي، مديرة التسويق في Tinder، حول الميزة الجديدة: "لسنوات، طلب العزاب من أصدقائهم المساعدة في العثور على شريكهم التالي على Tinder، والآن نحن نجعل ذلك أمرًا سهلاً للغاية مع Tinder Matchmaker".

لدى Bumble عرضًا مشابهًا، حيث يمكن للمستخدم أن يوصي بملف تعريف لصديق من خلال رابط خاص لا يمكن لأحد سواه فتحه داخل تطبيق المواعدة. ومع ذلك، فهو أكثر توجهاً للمشاركة بين شخصين مقارنة بـ Tinder Matchmaker. حاول Hinge، وهو منافس رئيسي آخر، إطلاق تطبيق Hinge Matchmaker منفصل في عام 2017. وكان من المفترض أن يقترح صانعو الثقاب في Hinge spinoff عمليات الاقتران المحتملة بناءً على من يعرفهم الأفراد شخصيًا من خلال Facebook. لم يستمر هذا التطبيق الثانوي مع Hinge، إذ لم يعد التطبيق متاحًا.

تعد ميزة صانع التوفيق في Tinder أحدث عرض من الشركة مصمم لجذب المزيد من المستخدمين للتفاعل مع التطبيق بطرق جديدة. تم تعزيز عملية التحقق على Tinder من خلال الصور الشخصية للفيديو، وتم تقديم وضع التصفح المتخفي أخيرًا في وقت سابق من هذا العام وبدأت الشركة للتو في السماح لمستخدمي Tinder بتحديد ضمائر الجنس وأنواع العلاقات غير الأحادية.